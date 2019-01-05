Автомобилисты решили игнорировать запрет на въезд на Ай-Петри

Несмотря на запрет въезда на Ай-Петри, автолюбители всё равно пытаются заехать на плато. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал и.о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Антон ОХРИМЕНКО.

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«Въезд на плато с обеих сторон – Ялты и Бахчисарая – ограничен для всех видов транспорта без исключения. Причина – штормовое предупреждение, возможны повторные сходы лавин. С обеих сторон стоят знаки, что движение ограничено, но люди их игнорируют. Сейчас решается вопрос об усилении мер, чтобы не повторилась ночная ситуация», — рассказал Антон ОХРИМЕНКО.

Он также напомнил, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение и помимо этого сохраняется опасность схода лавин. В связи с этим он привал крымчан и гостей полуострова воздержаться от похода в горы.