Автоподходы к Крымскому мосту будут перекрыты в ночное время

Дорожные службы в августе в ночное время на час будут приостанавливать движение машин на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом сообщает пресс-служба оператора сооружения ФКУ УПРДОР «Тамань».

«Дорожники ночью на 1 час приостановят движение на автодороге к Крымскому мосту со стороны Тамани. Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена, — с 03:00 до 04:00. Даты ограничений: 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа», — сообщили в ведомстве.

Ограничение движения необходимо для монтажа металлоконструкций опор Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на трассе А-290 (участок автоподходов к Крымскому мосту на Таманском полуострове, заказчик работ — ФКУ Упрдор «Черноморье»), отмечено в сообщении.

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Работы производятся в рамках второго этапа проекта строительства 40-километровых подходов к Крымскому мосту на таманском берегу. На первом этапе — в мае 2018 года — был запущен прямой ход дороги, на втором — завершается строительство всех пяти транспортных развязок дороги и полное обустройство трассы, в том числа АСУДД, которая будет интегрирована с АСУДД Крымского моста.

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