Автоподходы к Крымскому мосту готовы к проезду грузовиков

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма отменил с 1 октября ограничения на проезд грузового транспорта к Крымскому мосту.

Керченские автоподходы к Крымскому мосту уже полностью готовы для проезда грузового транспорта. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе крымского строительного управления компании «ВАД».

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«На автоподходе завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона и нанесению дорожной разметки из термопластика. Автоподход полностью готов принять весь грузовой транспорт, который поступит на полуостров с Крымского моста либо поедет на материк».

Напомним, что компания «ВАД» из Санкт-Петербурга, являющаяся также подрядчиком строительства трассы «Таврида», начала работы на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи в январе 2017 года. Асфальтирование трассы, которая свяжет Крымский мост с «Тавридой», началось минувшим летом. Длина четырёхполосной трассы составляет 8,6 км, стоимость – 6,9 млрд рублей.

После окончания строительства керченские автоподходы к Крымскому мосту станут частью федеральной трассы общего назначения А-290 Новороссийск-Керчь. Обслуживать и эксплуатировать керченскую дорогу будет федеральное казённое учреждение «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

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