Автоподходы к Крымскому мосту с 1 сентября начнут асфальтировать

Верхний слой асфальтобетона на подходе к Крымскому мосту будут укладывать уже с 1 сентября.

Председатель Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов провёл совещание по автоподходам к Крымскому мосту.

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Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

«Генподрядчик планирует с 1 сентября, после окончания высокого курортного сезона, приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона (ЩМА) и последующему нанесению постоянной разметки термопластиком», — говорится в сообщении.

Председатель Госкомитета дал поручение Службе автомобильных дорог и подрядчику проработать заранее схему движения таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов на время проведения работ. При этом все работы на подходе генподрядчик обязан завершить до 1 октября, когда планируется запустить движение грузового транспорта по Крымскому мосту.

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