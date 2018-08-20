Автор сценария и режиссер нового фильма о Крымском мосте восхитились «стройкой века» (ВИДЕО)

Новый фильм, события которого разворачиваются прямо на Крымском мосту и в Керчи продолжает приковывать внимания своих будущих зрителей. Режиссер фильма Тигран КЕОСАЯН и сценарист Маргарита СИМОНЬЯН рассказали о фильме и восхитились «стройкой века». Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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Как рассказала режиссер фильма, история фильма будет начинаться еще в 40-е года и заканчиваться уже в наше современное время.

«Фильм, как любой хороший фильм, о любви. Но любовь бывает в разных обстоятельствах», — сказала Маргарита СИМОНЬЯН.

Она также отметила, что в фильме есть люди, которые стали реальными прототипами для героев фильма и поблагодарила строителей, за то, что они их «терпели».

Режиссер фильма Тигран КЕОСАЯН также высказал слова благодарности строителям и поблагодарил за то, что они пустили их на Крымский мост для съемок фильма.

«Огромное спасибо тем, кто отвечает за строительство, которые разрешили, пустили к себе кинематографистов и предоставили нам все возможности для того, чтобы мы снимали. Я говорю это абсолютно искренне, а не потому, что формально надо говорить спасибо», — заявил режиссер.

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