Авторская колонка о путешествиях от «Звездопада Воспоминаний»

Приветствуем всех !

Мы «Звездопад Воспоминаний»

Немного о нас :

Знакомы ли Вам такие названия , как «Качи-Кальон», «Мангуп- Кале», «Демерджи», «Эски-Кермен», «Мыс Хамелеон», «Крымское Бали» и «Крымская Швейцария»?

Все это и ещё миллион прекрасных мест — у нас здесь, в Крыму !

Представляете ?

Проект «Звездопад Воспоминаний» родился, когда одна девушка в 2015 году переехала навсегда из Москвы в Крым, чтобы дышать воздухом, любоваться закатами и горами , созерцать прекраснейшую природу и купаться в море не раз в полгода в отпуске, а в любой день ) (поверьте, это роскошь, о которой только мечтает каждый москвич и жители других крупных городов).

Сначала эта девушка с огромными от восхищения глазами рассматривала каждый уголок Керченского полуострова , а затем и остального Крыма.

Потом она решила показывать это своим друзьям и близким, кто вырывался из плотного графика мегаполисов.

Потом ей сказали : «Почему ты не отвезёшь туда других людей ?Которые приезжают ( или живут тут ) , но знают только Ласточкино Гнездо и Ай-Петри?!»/ И она стала возить туры по Крыму .

Однодневные авторские туры по диким местам Крыма на внедорожнике , который залазит на любые горы )

Мы любуемся горными озёрами.

Пьем шампанское на закате с панорамным видом на красивейшие долины и горы.

Встречаем рассвет на вершине , где дух захватывает.

Заглядываем во все бухты Генеральских пляжей и даже на Подземный Пляж, о котором не знают многие.

Фотографируемся в полях диких пионов, лаванды , маков, тюльпанов и ромашек.

Ныряем в прозрачные воды Фиолента, Тарханкута и миллиона красивейших мест Крыма.

Пикничим на вершине Мангуп- Кале и Демерджи.

Хотим рассказывать и показывать эти прекрасные места в своей авторской колонке .

Можем даже взять тебя с собой 😉

А как насчёт бокала ледяного белого с видом на водопады ?

Погнали ?)

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