Авторская колонка Светланы СМИРНОВОЙ

Вам знакомы такие неприятные ситуации: 🧐повышенное потоотделение на тренировке в спортзале, одели вечернее платье к подруге на свадьбу, на День Рождения и на фото получили вот такие неприятные «лужи» подмышками.

Это та ситуация, когда не хочется лишний раз поднять руки, когда мысли 💭 сосредоточены ТАМ👈

Вы работаете с людьми (преподаватель, психолог, продавец, Риэлтор, адвокат, юрист и тд) и при пропотевании ваш внешний вид теряет презентабельность? Окружающие думают, что вы испытываете неимоверный стресс и поэтому так сильно потеете😣

Или Вы — мужчина, занимаете высокую должность, у вас переговоры, встречи с нужными людьми, а тут не рубашка, а полотенце после душа какое-то😱

Хотите произвести приятное впечатление😍А что подумает ваш парень? Или друзья в вашей компании? Есть категории людей, которые не страдают повышенной потливостью, но не всем посчастливилось попасть в эту категорию. 😫

Именно для вас есть супер эффективная процедура, которая избавит от всех этих неприятностей!!! 👍💪

Вы спокойно сможете жить без вредных антиперсперантов, купаться в море и после этого с легкостью садиться за руль и не истекать ручьями 💧

Результат на 6-8 мес!!! 🔥🔥🔥

Это не означает, что вы совсем перестанете потеть😃 просто произойдёт перераспределение пота в зоны, которые быстро проветриваются и пот испаряется, в отличие от подмышечных впадин👌

Так что не стоит огорчаться, лучше задать себе вопрос: что я могу сделать?

Это мировая практика, которой пользуются тысячи людей! На консультации у косметолога вы всегда сможете получить подробную информацию по этой процедуре.

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