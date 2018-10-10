Автотрасса по Крымскому мосту подготовлена к зиме

Дорожники завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Тамань».

Эксплуатационная служба полностью укомплектована необходимыми материалами и техникой. Это позволит оперативно реагировать на фактические метеоусловия.

«Зима в Керченском проливе неустойчивая. Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Самый холодный месяц – январь, когда среднемесячная температура составляет минус 1,6 °С. В то же время нередкое явление в зимний период – переходы через 0 °С в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определенные требования к содержанию автодороги в зимний период»,- рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий СОКОЛ.

В первую очередь эксплуатационная служба Крымского моста анализирует метеорологическую обстановку для принятия решения о превентивной обработке дорожного покрытия. Суточные прогнозы дорожники получают от синоптиков, краткосрочные – от автоматических метеостанций, работающих на мосту в структуре Автоматизированной системы управления дорожным движением. Такие станции предупреждают о риске опасных явлений на дороге за 4 часа до их наступления.

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К рискам относятся: дождь на переохлажденное покрытие, резкое снижение температуры (от положительной до минус 2-5 °С в течение следующих 2-6 часов) в условиях влажного покрытия, начале дождя, влажности воздуха свыше 60 %, мороси и тумане; прогнозируемый гололед или ожидание снегопада с возможным образованием на покрытии снежного наката.

Получив такой прогноз, дорожники заранее, за 1-2 часа до наступления опасного явления, проведут превентивную обработку дорожного полотна. Эта профилактическая работа позволит максимально снизить риск возникновения зимней скользкости, обеспечить необходимые сцепные качества покрытия и безопасность движения в зимний период.

Дорожное полотно на Крымском мосту будут обрабатывать экологически безопасным способом – распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. Для его приготовления на Базе эксплуатации сформирован запас в 330 тонн соли. Еще около 30 тонн специальных добавок заготовлено на случай значительного ухудшения погодных условий – для усиления действия раствора. При снегопаде предусмотрена механическая очистка дорожного полотна с последующим вывозом на место складирования.

Все стоки с автодорожной части Крымского моста уходят в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток идет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами, в локальные очистные сооружения (ЛОС). В них он проходит несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода обеззараживается с помощью ультрафиолетового излучения. Обмерзание ЛОСов в зимний период исключено установкой систем электрообогрева и теплоизоляции.

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