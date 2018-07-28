Азовское море атакуют ядовитые медузы

Читатели КерчьИНФО сообщили нам о том, что на Азовском море не возможно купаться. Вместо того чтобы наслаждаться отдыхом, люди убегают от медуз. Отдыхающие в Новоотрадном жалуются на неприятный тухлый запах в море. Очень много погибших, еле живых, еле плавающих медуз.

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Судя по структуре строения медузы – это корнерот. Медузу можно узнать по характерному облику, который придает ей выпуклый зонтик и массивные ротовые полости с множеством отростков. Известно около 80-ти видов корнеротов. Смертельной угрозы они не несут, но могут очень больно ужалить, и ваш отдых обернется поездкой в ближайшую больницу. Особенно опасен для человека ожог глаза.

Если вдруг случилось, что вас ужалила медуза. Ни в коем случае не трогайте место ожога, не промывайте место ожога, так яд впитается быстрее. Яд медузы имеет нервнопаралитическое действие.

Будьте осторожны на пляже, и если в воде плавают медузы, может стоит просто позагорать, отложив купание на другой раз.

Медузы в Азовском море. Фото

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