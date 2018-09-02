Багеровская развязка трассы «Таврида» с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

Журналисты КерчьИНФО наблюдают за строительством новой автомобильной трассы «Таврида» в Крыму. Вооружившись квадрокоптером мы отправились посмотреть на текущее состояние Багеровской развязки строящейся дороги.

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С невероятным темпом идет строительство всей трассы. Уже готова сама эстакада, а развязка приобретает все новые очертания.

Команда КерчьИНФО продолжает наблюдать за ходом строительства трассы «Таврида» и напоминает нашим читателям, что две новые полосы трассы откроются уже в конце 2018 года.

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