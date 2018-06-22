Баскетбол и самбо включены в перечень базовых видов спорта Крыма

Баскетбол и самбо включены в Крыму в перечень базовых видов спорта. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Как рассказал журналистам первый заместитель министра спорта РК Олег ГОЛИНАЧ, базовыми видами спорта в Крыму в дополнение к действующим стали баскетбол и борьба самбо.

Исторически так сложилось, что в Крыму баскетбол всегда был развит. И хотя потом его позиции немного угасли, сейчас мы можем наблюдать активное возрождение этого спорта.

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Для справки. На сегодняшний день базовыми видами спорта в Крыму также являются: олимпийские виды спорта — бокс, велоспорт – трек, велоспорт – шоссе, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, пулевая стрельба, спортивная борьба, теннис, тяжелая атлетика, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика; неолимпийские виды спорта — акробатический рок-н-ролл, альпинизм, каратэ, скалолазание, спортивное ориентирование, танцевальный спорт.

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