Баскетбольные команды из Керчи сразились в первом туре Чемпионата Крыма

На выходных в Симферополе керченские баскетболисты сражались за победу.

Участники из Севастополя, Симферополя, Алушты, Керчи, Евпатории и Симферопольского района одержали победы в первом туре открытого чемпионата Республики Крым по баскетболу сезона-2018/2019 среди мужских команд, который состоялся 13-14 октября в Симферополе, на базе второго и третьего корпусов спортивного комплекса Медицинской академии Крымского федерального университета.

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Крыминформ сообщает, что команда «Лесогор» из Алушты победила керченский «Океан», который тренируется на базе спортивного комплекса «Планета ПРОСПОРТ», со счетом 99:60, а керченский «Шторм» победил «Черномор» из Феодосии (76:66).

Тренер баскетбольного клуба «Океан» Валерий ГРИГОРЬЕВ комментирует ситуацию следующим образом:

«В этом году мы играем в самом сильном дивизионе. Соответственно, уровень команд намного выше. Для нас первая игра была неудачной, но в дальнейшем мы постараемся победить. Игрой я, естественно, недоволен. Ребята перед опытными игроками, просто-напросто, растерялись. Но ничего страшного, они набираются опыта, и в процессе тренировок мы это исправим».

В следующем туре Чемпионата «Океан» сразится со второй керченской командой «Шторм».

Всего в мужском, женском и юношеском баскетбольных первенствах Крыма – 2018/2019 выступят почти 30 команд.

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