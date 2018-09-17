«Бег мира» финиширует в Керчи

Уже завтра в Керчи финиширует самая протяженная в мире факельная эстафета.

18 сентября в 16.00 в сквере Мира финиширует акция «Бег мира». К забегу в начале ул. Ленина присоединятся керчане, воспитанники легкоатлетических секций. Об этом сообщает пресс-служба керченской администрации.

На ступеньках театра им. Пушкина пройдет концерт, участники забега выпустят в небо голубей — символ мира.

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«Бег Мира» — это самая протяжённая в мире факельная эстафета, дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. Участники передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли.

В Российской Федерации эстафета впервые стартовала в 1991 году.

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