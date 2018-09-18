«Бег мира» замечен в поселке Багерово

Как участники масштабной эстафеты бежали до Керчи.
В редакцию сайта КерчьИНФО прислали фотографии участников самой масштабной факельной эстафеты мира. В поселке Багерово участники бежали бодро, с флагами и улыбками.
«Бег мира» не знает границ — не важны ни возраст, ни расстояние. Здесь вы можете встретить профессиональных отлетов и просто любителей здорового образа жизни.
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Сейчас «Бег мира» уже в Керчи. Там же и журналист КерчьИНФО, который обязательно поймает самые лучшие кадры.
Финиш эстафеты — на главной площади Керчи. В сквере Мира пройдет торжественное мероприятие и развлекательная программа.
Фото: Людмила Бахарева