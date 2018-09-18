«Бег мира» замечен в поселке Багерово

Как участники масштабной эстафеты бежали до Керчи.

В редакцию сайта КерчьИНФО прислали фотографии участников самой масштабной факельной эстафеты мира. В поселке Багерово участники бежали бодро, с флагами и улыбками.

«Бег мира» не знает границ — не важны ни возраст, ни расстояние. Здесь вы можете встретить профессиональных отлетов и просто любителей здорового образа жизни.

Читайте: «Бег мира» финиширует в Керчи

Сейчас «Бег мира» уже в Керчи. Там же и журналист КерчьИНФО, который обязательно поймает самые лучшие кадры.

Финиш эстафеты — на главной площади Керчи. В сквере Мира пройдет торжественное мероприятие и развлекательная программа.

Фото: Людмила Бахарева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.