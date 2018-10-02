Бензовозам проезд по Крымскому мосту запрещен?

Несмотря на запуск грузового транспорта по Крымскому мосту, топливо на полуостров доставляют на паромах.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для всех видов автомобилей. Однако Ространснадзор пока не дает специального разрешения для перевозки опасных грузов, в том числе топлива.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей БЕЙМ и аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор КОСТЮКОВ, поставляющий нефтепродукты в Крым.

«Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз. Но коллапса из-за недопоставок топлива в Крыму нет. Поставщики пользуются паромной переправой по морю, как до введения в строй моста, и ждут получения разрешений », — рассказывает КОСТЮКОВ.

Возможно, что опасный груз пока еще не может проехать по Крымскому мосту из-за отсутствия досмотрового центра. На автоподходах к Крымскому мосту в Керчи все еще ведутся строительные работы.

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1 октября через Крымский мост проехали разные виды грузовиков. В том числе и бензовозы. Очевидно, что их цистерны были пустыми.

В пресс-службе Минтранса вопросы перенаправляют в Ространснадзор. В этом ведомстве пока не ответили на запросы журналистов.

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