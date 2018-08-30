Беседка на Молодежном пляже в керчи превратилась в помойку

Бесконечная борьба за чистый город.

Керчане прислали в редакцию КерчьИНФО фотографии с Молодежного пляжа:

«Вот какое свинство наблюдала на Молодежке ,где беседка и склон.Все в окурках,бутылках,пластике. Свиньи в нашем городе живут».

Фотофакт поразил и всю редакцию. Это очевидно, что не одна компания оставила здесь свой мусор. Почему люди так относятся к городу?

Весь мусор быстро распространился по территории. Эта беседка является одним из самых романтических мест в нашем городе, где можно бесконечно наблюдать за красотой закатов и рассветов. Теперь же здесь обитают только бродячие животные.

Молодежный пляж в Керчи

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