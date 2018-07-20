Бесконечная борьба со свалками в Керчи: «Дурной пример заразителен»

В Керчи по улице Мира в Аршинцево снова образовывается свалка.

Недавно по улице Мира рядом с домом №12 убрали стихийную свалку мусора. С жителями и управляющими компаниями разговаривал начальник УЖКХ Вячеслав КАРПОВ. Выяснилось, что для многих жителей существующие контейнерные площадки расположены слишком далеко — на улице Льва Толстого.

Дабы предотвратить новую свалку на этом месте планировалось установить мусорный бак. Однако не всех жителей устроило такое соседство под окном.

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Сейчас на этом месе снова образовывается свалка. А началась она с сухих веток. Ветки обрезали с кустарников в придомовых палисадниках. Кто это сделал жителям дома не известно. Да кто признается?

В прошлый раз поводом для стихийной свалки стала сухая растительность, которую оставили сотрудники управляющей компании. Люди решили воспользоваться возможностью выбросить мусор в эту же кучу.

Так происходит и сейчас. По примеру одних нарушителей действуют другие. Как говорится, дурной пример заразителен.

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