Беспредел на керченских дорогах: движение грузового транспорта

Как часто керчане видят сотрудников ГИБДД на улицах города, если исключить праздничные дни и места ДТП? Следят ли «хранители» дорожной безопасности за соблюдением ПДД и условиями на городских дорогах? Это и многое другое мы расскажем и обсудим в цикле статей о дорожных проблемах Керчи.

Движение грузового транспорта под запрещающий знак

Состояние дорожного покрытия на керченских улицах — наболевшая проблема. Сейчас много дорог ремонтируется, некоторые уже приведены в порядок и радуют керчан. Но движение большегрузов сильно сказывается на сроке службы даже нового дорожного покрытия.

Не так давно был произведен ремонт дороги по улицам Кирова и Еременко. Это один из перекрестков центральной части города. Из-за движения груженого транспорта весом более 20 тонн на этих улицах уже есть «неприятности». В результате просадки дороги на перекрестке образовалась большая яма. А состояние транспортного кольца на автовокзале с каждым днем все хуже. Периодический ямочный ремонт не помогает, так как дорога в этих местах уже требует основательного ремонта.

Вы скажете, что во всем администрация виновата. Но это не совсем так. Из своих источников журналисты КерчьИНФО выяснили, что между чиновниками и сотрудниками дорожной инспекции есть какой-то конфликт.

Например, на мосту через реку Мелек-Чесме по улице Кирова уже должен быть установлен знак об ограничении движения машин массой более 20 тонн. Техническое состояние транспортного перехода давно «кричит» о помощи. Но знак устанавливается только после утверждения заявки в ГИБДД.

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Есть еще один пример — в день масштабного велозаезда сотрудники ГИБДД не удосужились хотя бы поприсутствовать на мероприятии и разъяснить правила дорожного движения, провести профилактическую беседу. Не говоря уже о сопровождении колонны.

Об этом говорят и сотрудники керченской администрации в социальной сети. Через руки начальника отдела по межнациональным отношениям Сергея ВОРОНЧИХИНА проходят заявки на проведение мероприятий. Он же оповещает соответствующие службы о предстоящем событии. Вот его переписка в комментариях к записи о велопробеге:

Антон Патраков: «А почему ГАИ движение не перекрывало? Или не сопровождало?

Сергей Ворончихин: «Ни то, ни другое. Почему? Вопрос к ГАИ. МВД было заранее проинформировано об акции»

Антон Патраков: «Странно…. куча детей и взрослых на дороге…..((»

Сергей Ворончихин: «Не обязаны. Хотя такой случай — столько велосипедистов — приди на старт, расскажи о ПДД — запиши в плюс просветительскую акцию о предупреждении травматизма на дорогах с участием велотранспорта. Но нет».

Продолжим тему состояния дорог и большегрузов. Улица Льва Толстого в Аршинцево. Все знают, что в районе поселка Героевское находится карьер по добыче песка. Его доставка зачастую проходит через улицу Льва Толстого, захватывая участок отремонтированной улицы Орджоникидзе и мост в районе остановки «Партизанская».

О состоянии многострадального моста известно всем. Неоднократно его ремонтировали, укрепляли, но так и не вернули запроектированную ширину проезжей части по переходу.

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Жители улицы Льва Толстого рассказывают, что грузовики постоянно паркуются прямо на тротуарной дорожке. Водители здесь ночуют, моются, ходят по нужде и ремонтируют свои машины.

Зачастую водители грузовиков превышают скоростной режим, что приводит к ужасным последствиям.

Известно, что улицу Льва Толстого тоже скоро ожидает капитальный ремонт. Нет гарантии, что грузовики больше не поедут по этой улице. И вот опять мы вернемся к разбитым дорогам.

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Компания АО «ВАД» скоро перестанет делать наши дороги по программе компенсационного ремонта. К зиме закончатся работы по автоподходам к Крымскому мосту и новому путепроводу. И строительство ЖД подходов тоже не вечное. А городского бюджета не хватит на качественный ремонт, который делают ВАДовцы. Разница ведь очевидна — посмотрите на количество техники, качество асфальтобетона и саму технологию работы. Только с появлением этой фирмы керчане увидели, что такое настоящий ремонт дороги.

При этом сотрудники ГИБДД видят всю ситуацию и даже руками не разводят (хотя могли бы и «помахать», когда необходимо было регулировать реверсивное движение во время ремонта ШГС). А сколько грузовиков проезжают по всей улице Орджоникидзе, несмотря на запрещающий знак? Жители Аршинцево частенько наблюдают, как огромные машины ломают ветки деревьев от остановки «Парковая» и до «ЖРК».

Напоследок вспомним про мост на въезде в город, который тоже много раз ремонтировали. Здесь запрещен проезд большегрузов весом более 20 тонн. Однако многих это не смущает. В том числе и сотрудников ГИБДД.

На мосту установлена камера видеонаблюдения, трансляция доступна для просмотра каждому пользователю интернета. Ежедневно мы наблюдаем, как по этому мосту проезжают сотни, а может и тысячи груженых тяжеловесов. Изредка на въезде в город стоит патруль ДПС. Но результата от такой работы нет. Не пора ли делать выводы и принимать другие меры?

Как следствие — ямы на Куль-Обинском шоссе, которые вынуждают водителей выезжать на полосу встречного движения. Зачастую такие маневры приводят к ДТП.

Неоднократно керчане замечали, как большегрузы ехали под запрещающий знак мимо глаз сотрудников ГИБДД. Понятно, что здесь рядовые дорожные полицейские могут быть просто бессильны. Ведь такая наглость может позволяться только с распоряжений высокопоставленных лиц ГИБДД.

Это лишь малая часть проблем города, связанных с движение грузового транспорта.

Главные хранители дорожной безопасности предпочитают работать по установленному графику и при необходимости «сдать план» проводят всевозможные акции. о чем рассылают пресс-релизы для публикации в СМИ.

Читатели, а что вы думаете по поводу работы сотрудников ГИБДД? Делитесь своими историями, предлагаете новые темы для обсуждения и свои варианты решения проблемы.

В следующих статьях мы продолжим разбираться «в каких кустах сидит ГИБДД». Обсудим темы:

Бетонные блоки на улице Рыбаков

Стоянку грузовиков в центре города и спальных районах

Парковку в запрещенных местах и отсутствие эвакуатора.

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