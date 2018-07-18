Беспредел на керченских дорогах: стоянка под запрещающим знаком

В Керчи уже больше года под знаком о запрете стоянки и остановки разместили дополнительный указатель «Работает эвакуатор». Знак есть, а эвакуатора нет.

Продолжаем цикл статей «Беспредел на керченских дорогах: в каких кустах сидит ГИБДД?». На этот раз затронем болезненную тему парковки.

Проблема с парковкой в Керчи достаточно молодая. В украинский период сложности в этом вопросе у водителей возникали разве что в районе Центрального рынка.

После референдума жители полуострова ринулись на материк за долгожданной покупкой автомобиля по более выгодной цене, чем в Украине, а в автошколы образовались очереди на обучение.

С этого момента война между пешеходами и автовладельцами стала еще более «горячей». В основном сейчас люди больше спорят о парковке на придомовой территории. Далеко не все дворы в Керчи обустроены парковочными местами. А если учесть увеличившееся количество личного транспорта — ни одного двора на всех не хватит.

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В этой ситуации сотрудники ГИБДД не принимают никаких мер и не борются с нарушителями. Керчане неоднократно обращались в ГАИ, но в ответ только и слышали: «Это не в нашей компетенции» .

Тогда что в компетенции сотрудников автоинспекции? Может быть парковка на проезжей части под запрещающим знаком?

Вернемся к вопросу парковки у Центрального рынка. Вот знак, запрещающий стоянку и остановку. Под ним указатель «Работает эвакуатор». Однако, пока не нашлось свидетелей даже одного единственного случая, чтобы припаркованный под таким знаком автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В прошлом году нарушителям выписывали штрафы. Но это продолжалось недолго, возможно, снова в рамках очередного рейда для отчетности.

А это действительно проблема, которая приводит к заторам и ДТП.

Что касается территории Центрального рынка — рядом размещена платная парковка, где можно оставить свой автомобиль и не переживать, что его заденут другие участники дорожного движения, не переживать, что придется платить штаф за парковку в неположенном месте. А хотя, что переживать? ГИБДД то не штрафует.

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