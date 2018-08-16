«Бессмертный Марш Панкратовцев» приехал в Керчь

В рамках Межрегиональной экспедиции по местам памяти героев подвига самопожертвования в город Керчь приехали «Ночные Волки», с целью посетить место захоронения Героя Советского Союза Саадула Исаевича МУСАЕВА в Глазовке Республика Крым.

Гостей города встретила и провела до места захоронения руководитель филиала «Парка Патриот» Лариса ЩЕРБУЛА. Колонной байкеры проехались по центральным улицам города.

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Цель этого мероприятия — посещение мест памяти, мест совершения подвига и мест рождения героев подвига самопожертвования, возжжение «Свечей Памяти», укрепление межнациональных, дружеских отношений между братскими народами России на примере великого подвига представителей всех национальностей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., а также проверка на местах состояния воинских захоронений и памятников.

Экспедиция по местам памяти, организована Комитетом по сохранению памяти героев подвига самопожертвования им. С.В. Звягина, совместно с Международным мотоклубом «Ночные Волки» и Фондом содействия по увековечиванию памяти подвига народа «Помним» при поддержке Комитета по обороне государственной Думы РФ и рабочей группы Общественной палаты РФ по сохранению и поддержанию памятников советским воинам.

«Бессмертный Марш Панкратовцев» в Керчи

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