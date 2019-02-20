Без номеров по Крымскому мосту: ГИБДД — не спи! (ВИДЕО)

Водители большегрузов закрывают госномер от камер на Крымском мосту.

В социальной сети очевидцы опубликовали видео, где многотоннажный грузовик едет с закрытыми номерами. А это Статья 12.2. КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

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Для чего водители закрывают госномер? Не допустить фиксацию превышения скоростного режима? Может быть нет соответствующих документов на перевозку груза? Вариантов масса, но вывод один — водитель явно хочет избежать какого-либо наказания, зная, что действует против правил.

К сожалению, это не единственный случай.

Нарушение на Крымском мосту