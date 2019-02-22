Безработный керчанин украл деньги с чужого электронного кошелька

Житель Керчи путем обмана похитил деньги с электронного кошелька своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В полицию Керчи обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее электронного кошелька пропала сумма денег в размере 2500 рублей.

Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался сожитель потерпевшей, безработный и ранее судимый житель Керчи.

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Потерпевшая не скрывала от сожителя информацию о данных своего электронного кошелька, но при этом не разрешала сожителю совершать какие-либо манипуляции со своим счетом. Воспользовавшись тем, что потерпевшая ушла на работу, подозреваемый с помощью компьютера перевел денежные средства с ее кошелька на собственный счет в размере 2500 рублей.

Подозреваемый сознался в совершении преступления, написал явку с повинной и рассказал, что потратил похищенные деньги на собственные нужды.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание – от крупного штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.