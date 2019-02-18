Безработных в Крыму становится больше

Только за первый месяц текущего года численность официально зарегистрированных безработных в Крыму значительно увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года. Такие данные приводит пресс-служба Крымстата.

«В целом уровень зарегистрированной безработицы в Республике Крым в январе 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,1 процента», — сообщают в ведомстве.

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Но, в тоже время, численность безработных в январе этого года увеличилась на 15% по сравнению с декабрем 2018 года, и составила 5730 человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателями на конец января, составила 12 139 человек.