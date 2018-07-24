В керченской библиотеке №3 имени Н.Островского прошел литературный вираж «Честь имею»

Он истинный российский патриот,

Нелёгкой жизнью доказавший это.

За правду строк любил его народ,

Прозаика, историка, поэта…

Леонид Зеленский

В библиотеке-филиале №3 им. Н.Островского прошел литературный вираж «Честь имею», посвященный 90-летию со дня рождения русского советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военную тематику Валентина Саввича Пикуля. Об этом стало известно от пресс-службы библиотеки.

За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал более 30 романов и повестей, которые до их пор продолжают волновать российских читателей. Ведь все исторические романы и миниатюры Валентина Саввича пронизаны патриотическим духом.

Из-под его пера один за другим выходили блестящие романы: «Слово и дело», «Фаворит», «Крейсера», «Три возраста Окини-сан», «Богатство», «Каторга», «Битва железных канцлеров», «Моонзунд», «Честь имею» и др.

Его книги невозможно было достать, читатели давали их друг другу порой только на одну ночь. А каждое его новое произведение вызывало горячее обсуждение в обществе, жаждущем правды о своей дореволюционной истории.

Валентин Пикуль подарил читателям множество ярких, увлекательных книг. На страницах его произведений жили, боролись, думали, творили во имя Отечества люди разных эпох и разного времени.

Ведущий библиотекарь Иващенко О. Ю. познакомила гостей с биографией и творчеством писателя, сопровождая свой рассказ презентацией «Имя России – Валентин Пикуль».

Гости мероприятия услышали краткое содержание самых важных и крупных произведений автора, увидели также отрывки из кинофильмов, снятых по этим произведениям, таких как «Баязет», «Конвой PQ-17», «Моонзунд».

Были также показаны фрагменты из видеоинтервью с В.С. Пикулем, где он рассказывал о своей военной юности, о писательском труде, о своей огромной картотеке исторических персонажей и галерее портретов, которые собирал всю жизнь.

В ходе встречи, гости выражали свою любовь к талантливому писателю, который, не имея профессионального образования, сумел в своих произведениях прославить Родину, горячо и нежно им любимую.

Читатели вспоминали не только полюбившиеся произведения автора, но и случаи из жизни, которые связаны с писателем.

Так, активный читатель библиотеки, Пономаренко Александра Ивановна рассказала присутствующим случай со знакомым, который был описан Валентином Саввичем в «Мальчиках с бантиками».

Кроме этого, в читальном зале был оформлен тематический просмотр «В его романах – история Отечества», где были представлены различные произведения автора: «Нечистая сила», «Пером и шпагой», «Реквием каравану PQ-17» и другие, а также журнальные и газетные публикации о жизни и творчестве Валентина Пикуля.

В конце встречи, почитатели таланта писателя пришли к мнению, что настоящая заслуга Валентина Пикуля заключается в том, что он сумел возродить лучшие традиции исторического романа и заново пробудить в нашей стране интерес к тайнам и загадкам истории.

Книги Пикуля и сейчас продолжают пользоваться большим спросом и издаются, и переиздаются практически ежегодно многотысячными тиражами.

Текст подготовила: Иващенко О.Ю.

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