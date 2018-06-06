Библиотекари из Новороссийска посетили Керчь

В прошедший понедельник, 4 июня 2018 года, библиотекари Централизованной библиотечной системы г. Новороссийска посетили город-герой Керчь.

На въезде в город гостей встретила главный библиотекарь библиотеки-филиала №3 им. Н.Островского Виктория Ардемасова, взявшая на себя роль экскурсовода.

С первых минут, проведенных в Керчи, гости окунулись в историческое прошлое древнего, но вечно молодого города. С большим интересом они слушали об античном символе Керчи — грифоне, узнали о том, почему именно это мифологическое существо охраняет наш город, о том, какие народы жили на территории Керчи и как менялся полис в разные хронологические периоды.

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Особенно впечатлила всех пешая экскурсия по раскопкам древнегреческого городища Пантикапей, столицы некогда мощного Боспорского царства. Гости услышали легенду о Митридате Евпаторе, о его несметных сокровищах, которые, возможно, хранит в своих недрах гора, названная в честь знатного и великого правителя.

Очаровал гостей и вид на город с горы Митридат, многие захотели подняться на самую высокую точку — к Вечному огню.

Виктория Ардемасова рассказала о том, что гора всегда играла ключевую роль в жизни города: от античных времен до событий Великой Отечественной Войны. И даже несмотря на то, что Митридатская лестница сейчас находится на реконструкции, это величественное архитектурное сооружение никого не оставило равнодушным.

А Керчь продолжала удивлять и восторгать! Проезжая по Крымскому мосту, никто не мог предположить, что рядом находится уникальное фортификационное сооружение XIX века форт Тотлебен, а целая цепь

курганов Юз-Оба представляет собой часть курганного некрополя Пантикапея, где хоронили боспорскую знать.

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На городской набережной у памятника морякам-десантникам гостям рассказали о Керченско-Феодосийском и Керченско-Эльтигенском десанте, о том какую роль они сыграли в ходе Великой Отечественной войны.

Живой интерес у гостей вызвала и необычная скульптура, посвященная жителям морского дна, сформированная в рыболовецкой сетке, в которой запутались катран, осетр, хамса и другие рыбы.

Конечно же, наших гостей впечатлила и церковь Иоанна Предтечи — один из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе — после его посещения библиотекари отметили, что это место с невероятной духовной энергетикой!

Затем гостей города познакомили со старейшими учебными заведениями: школой №1 им. В. Дубинина (бывшим Кушниковским институтом благородных девиц), школой №9 им. П. Шмидта (бывшей торговой школой), гимназией им. В. Короленко (бывшая женская гимназия), рассказали о табачной фабрике Месаксуди, о Храме во имя святого Афанасия, о склепе Деметры.

Конечно, невозможно посетить все достопримечательности Керчи за один день, но мы надеемся, что в ближайшем будущем мы продолжим знакомство коллег из разных регионов страны с нашим городом.

Фото и текст: пресс-служба библиотек Керчи

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