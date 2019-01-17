Благодаря прокуратуре обеспечили электричеством домовладение в Керчи

Керченская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об электроэнергетике в части соблюдения сроков рассмотрения заявок потребителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Крым.

Установлен факт того, что ГУП РК «Крымэнерго» значительно нарушило сроки исполнения договоров о технологическом присоединении к эклектическим сетям домовладения по улице Мелании Мусиенко, в результате чего семья с двумя детьми вынуждена была проживать без электричества.

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По факту нарушения прав потребителей прокурор города возбудил дело об административном правонарушении. ГУП РК «Крымэнерго» должно заплатить штраф в размере 600 000 рублей.

Кроме того, в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений. В результате этого электроснабжение домовладения обеспечено, права его жителей восстановлены.