Благодаря прокуратуре путь в школу №12 станет безопасным

Прокуратура города Керчи по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что автомобильная дорога по улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого не оборудована пешеходными дорожками.
Вместе с тем, согласно стандартам, тротуары обязательны на всех участках дороги, проходящих через населённые пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а их наличие является условием обеспечения безопасности дорожного движения.
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С учетом невыполнения требований к эксплуатационному состоянию дороги, по которой ежедневно идут на учебу учащиеся школы № 12, прокурор города направил исковое заявление в суд об обязании администрации Керчи оборудовать ее тротуаром.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил, исполнение решения суда находится на контроле.