Благодаря трассе «Таврида» в Крыму появится ещё 588 рабочих мест

Инвесторы построят на участке федеральной трассы «Таврида» в Крыму от Керчи до Симферополя четыре многофункциональные зоны и пять автозаправочных станций общей стоимостью 2 500 000 000 рублей. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на министра экономического развития Крыма Людмилу БЛАНК.

«У всех инвесторов сумма предполагаемых инвестиций отличается в зависимости от планировочных решений объектов, выбранных материалов. Стоимость реализации проекта по созданию АЗС начинается от 180 000 000 рублей, а предельная стоимость реализации проекта МФЗ – 600 000 000 рублей. Общая сумма инвестиций, заявленная инвесторами в конкурсных проектах, составляет 2 500 000 000 рублей», – рассказывает БЛАНК.

По ее словам, строительство завершится в течение 1,5-2,5 лет. На объектах планируется создать 588 рабочих мест.

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На каждой АЗС будет магазин, кафетерий, стоянки для легкового, грузового транспорта и пассажирских автобусов, а также СТО с мойкой, зарядная станция для электромобилей, зона отдыха, информационный туристический электронный терминал и банкоматы. На территории МФЗ, кроме автозаправок и всей сопутствующей инфраструктуры, разместятся кафе или ресторан, гостиница, а также торговые места для реализации местной продукции и сувениров.

Ранее заместитель министра экономического развития Республики Крыма Татьяна МАЛИЙ рассказывала, что инвесторы по созданию и эксплуатации шести многофункциональных зон вдоль трассы «Таврида» были выбраны на конкурсе в декабре 2018 года. Ими стали компании «МФК «Таврида», «Фирма «ТЭС», «Барвинок».