Благоустройство дворов в Керчи идет полным ходом (ФОТО)

В рамках программы «Комфортная городская среда» в городе продолжается ремонт дворов.

Глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН сообщил на своей личной странице в социальной сети «Facebook», что ремонт придомовой территории на улице Всесоюзная, 3/3 идет полным ходом. Начались работы на улице Кирова, 93, 95.

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«Объехали дворовые территории, где ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда». По улице Всесоюзная, 3/3 уже приступили к асфальтировке, завершена переустановка спортивной площадки. Приступили к работам по улице Кирова, 93, 95. Ведётся подготовка территории к укладке плитки».

Напомним, что в прошлом году благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» в городе благоустроили 6 придомовых территорий.

Благоустройство дворов в Керчи идет полным ходом

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