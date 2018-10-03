Благоустройство Комсомольского парка: работы ведутся в любую погоду

В Комсомольском парке, несмотря на непогоду, продолжаются работы по благоустройству.

В парке установлены современные фонари, на боковых аллеях начали размещать новые лавочки, урны и вазоны. На главных аллеях парка уже заменено тротуарное покрытие, но на подходах к парку все еще происходит укладка нового тротуара.

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Работы идут полным ходом – рабочие стараются привести парк в порядок в кратчайшие сроки.

Журналисты КерчьИНФО прогулялись по обновленному Комсомольскому парку. Изменения радуют глаз, заметно, что постепенно город начинает преображаться в лучшую сторону.

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