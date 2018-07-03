Блог москвички в Крыму: о нытиках и нытье

«Ужасно, работы нет , зарплаты маленькие»,«Ну что у нас за погода , кошмар»,«О , эти пробки достали»,«Столько народу везде , ужас. Везде толпы», «Врачей хороших нет», «Некуда сходить», «Испорченная экология. Дышать нечем», «Грязь везде,мусор», «Вот , все время эти ремонты дорог , вечно что-то делают , достали», «От этих приезжих одни проблемы».

Керчь? Нет, это нытьё москвичей, чтобы вы понимали)) Реальные цитаты. Даже вчера и сегодня, после феерической, восхитительной, непередаваемой Победы нашей сборной.

«Вот ездят гудят»

«Ходят , орут .Толпы»

Правда, почти то же самое я регулярно слушаю в Крыму, живя в Керчи с 2014 года . Тогда, когда я только переехала ( понаехала тут ), я слышала только восторг, восхищение, радость, как все прекрасно. Понятно, что к хорошему быстро привыкают . Но wtf?!

Перестаньте ныть. Убирайте мусор за собой с пляжей и пикников, чтобы было чисто. Подумайте о том, что у Вас есть пища (и ее не нужно добывать , рискуя здоровьем), вода, машина (или возможность ездить общественным транспортом), семья , близкие и друзья, работа (или место учебы), бесплатная медицина и образование (в большинстве стран их нет совсем).

Будьте вежливы друг с другом и с гостями , чтобы всем было комфортно. Развивайтесь и учитесь, чтобы было интересно и можно было зарабатывать. Давайте образование детям, чтобы были хорошие специалисты . Не покупайте машины ( видимо так можно избежать пробок , или не ныть о них , потому что каждый из стоящих в пробке — человек , который захотел купить себе машину).

На самом деле, главное — это перестать ныть. По каждому поводу и без него. Поверьте, многим людям во многих городах живётся гораздо хуже.

Помните ту картинку с мухой и пчелой? Чтобы вокруг вас было хорошо, надо во-первых — быть не мухой)) И вместо того, чтобы ныть, лучше заниматься чем-то полезным. Когда начинаешь созидать — мир вокруг меняется.

Примечание редакции: текст авторской колонки публикуется с минимальной корректурой.

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