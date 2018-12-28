Более 1 000 000 квадратных метров дорог отремонтировали в Крыму за год

В ГУП РК «Крымавтодор» подвели итоги года.

В Крымавтодоре состоялось совещание по итогам работ предприятия в этом году. В ходе совещания начальники филиалов отчитались о выполненных работах.

За год сотрудниками предприятия было отремонтировано 1047039 м2 республиканских дорог. Наибольшие объемы выполнены в Красноперекопском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Алуштинском, Джанкойском и Белогорском филиалах.

Стоит выделить особо значимые объекты, на которых дорожники выполнили ремонт в этом году. Так в августе по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова и Министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова специалисты Крымавтодора отремонтировали участок дороги в городе Армянск площадью 40000 м2.

В сентябре дорожники отремонтировали проблемный участок дороги протяженностью 3 км в селе Лучистом.

Также особо важным событием для предприятия стало открытие нового ремонтно-строительного управления. Это управление появилось для организации работ по демонтажу незаконных строений. В рамках субсидии

от Министерства строительства и архитектуры Республики Крым в новом управлении появилось 32 единицы спецтехники.

До этого момента парк техники в Крымавтодоре не обновлялся целых 20 лет. В декабре этого года сотрудниками Ремонтно-строительного управления был проведен демонтаж 4 незаконно построенных торговых павильона, а также были выполнены работы по строительству дороги к детскому саду в селе Уютное Сакского района.

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Специалистами предприятия регулярно проводится санитарная обработка региональных и межмуниципальных дорог. За год на дорогах республики было убрано 3600м3 мусора, что по объему равняется двум

олимпийским бассейнам.

На зимний период предприятием заготовлено 27732 тонны песка и 5262 соли. На конец года израсходовано 5879 тонн песко-соляной смеси.

В ходе совещания директор ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко отметил, что в планы предприятия на будущий год входит модернизация трех асфальтобетонных завода в Симферопольском, Ленинском и Алуштинском районе, что должно несомненно положительно отразиться на качестве ремонтируемых Крымавтодором дорог.