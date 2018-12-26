Более 150 домов в Керчи оказались без отопления

Многие жители района завода им. Войкова остались без тепла. Авария произошла на магистральных сетях предприятия «Керчьтеплокоммунэнерго».

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Как сообщает наш источник, неполадка возникла на первой задвижке, которая ведет к городу. Сейчас проблему уже устранили. Ближе к вечеру 174 дома получат тепло, теплоноситель уже поступает в систему отопления.

Директор предприятия «Керчьтеплокоммунэнерго» Владимир БУБЛИК отказался отвечать на наши вопросы и как-либо комментировать ситуацию.