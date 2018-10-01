Более 2 000 грузовиков проехали по Крымскому мосту

Сегодня,1 октября, с 00:00 по 21:00 по Крымскому мосту проехали 2 002 грузовых транспортных средства в обе стороны. Из них 1 028 в сторону Тамани и 974 — в Крым.

Почти 1,5 тысячи грузовиков, проехавших по автотрассе А-290 через Керченский пролив, это автопоезда общей массой свыше 30 тонн. Об этом КерчьИНФО сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань»

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Движение для большегрузов было открыто этой ночью. Журналисты КерчьИНФО узнали, что многие дальнобойщики специально несколько суток оставались на полуострове, чтобы первыми проехать по Крымскому мосту.

Таким образом, компании перевозчиков сэкономили на одной машине около 40 000 рублей. В связи с этим крымчане оправданно ждут снижение цен на продукты питания и прочие товары.

Напомним, рабочее движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая, но только для легкового автотранспорта.

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