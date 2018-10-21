Более 20 млн рублей выплатили семьям погибших и пострадавших в Керченском колледже

Правительством Крыма выплатило уже более 20 млн рублей из резервного фонда семьям погибших и пострадавших при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом Крыминформу сообщила министр финансов Крыма Ирина КИВИКО.

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«Мы выплатили 26,5 миллиона из резервного фонда правительства. Сегодня 6,5 миллиона – пострадавшим. Уже выплатили все семьям погибших», – рассказала министр финансов.

Также, Ирина КИВИКО подчеркнула, что на данный момент продолжается сбор благотворительных средств на спецсчет. Собранные деньги будут поровну распределены для материальной помощи семьям погибших и пострадавших.

Помимо этого, глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ рассказал, что что семьи погибших получат по 1 млн рублей. Материальная поддержка семьям пострадавших также поступит и из республиканского бюджета в размере 500 тысяч рублей, а правительство РФ выделило дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших и от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших в зависимости от степени тяжести травм.

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