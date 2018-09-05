Более 220 000 путешественников приехали в Крым по «единому» билету

С начала курортного сезона «единым» билетом воспользовалось более 400 тысяч пассажиров.

АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает, что в с 30 апреля по 5 сентября 2018 года «единым» билетом в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта перевезено 404 794 пассажира, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Из них 228740 путешествовали в Крым, 173781 — из Крыма. «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342921 пассажир, с использованием авиатранспорта – 61873 пассажира.

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На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 443008 проездных документов.

Напомним, перевозки по «единому» билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.

Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в Республику Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

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