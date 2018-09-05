Более 220 000 путешественников приехали в Крым по «единому» билету

С начала курортного сезона «единым» билетом воспользовалось более 400 тысяч пассажиров.
АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает, что в с 30 апреля по 5 сентября 2018 года «единым» билетом в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта перевезено 404 794 пассажира, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.
Из них 228740 путешествовали в Крым, 173781 — из Крыма. «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342921 пассажир, с использованием авиатранспорта – 61873 пассажира.
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