Более 3 млн рублей поступило на благотворительный счёт для пострадавших в Керченском колледже

На благотворительный счёт, который был открыт для пострадавших в керченской трагедии, перечислили уже более 3,2 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила министр финансов Республики Крым Ирина КИВИКО.

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«Менее чем за сутки на счет поступило 3,2 млн рублей. Прошло более 900 платежей», — сказала она.

Также, на своей официальной странице в Facebook глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ заявил, что все перечисленные средства будут распределены между семьями пострадавших и погибших.

«Открыт счет для оказания благотворительной помощи, куда поступают средства всех тех, кто желает помочь пострадавшим. Все поступившие на счет деньги в этот же день будут распределены между семьями погибших и пострадавших по формуле: 50% поступлений распределяется между семьями погибших равными долями, и еще 50% распределяется между семьями пострадавших, независимо от тяжести полученных травм», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава РК отметил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей. Материальная поддержка семьям пострадавших также поступит и из республиканского бюджета в размере 500 тысяч рублей. Также, правительство РФ выделило дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших и от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших в зависимости от степени тяжести травм.

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