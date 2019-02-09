Более 500 юных дзюдоистов соревновались в Керчи (ФОТО)

Сегодня в Керчи состоялся международный турнир по дзюдо, приуроченный к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

Международный турнир по борьбе дзюдо, посвященный этой дате, впервые был проведен на территории Керчи в прошлом году. В этом году во Дворец спорта «Судостроитель» для участия в соревнованиях прибыло более 500 спортсменов из всех керченских клубов, из Ставропольского и Краснодарского края, из Крыма и Ростовской области.

В качестве гостей на такое мероприятие всегда приглашают воинов-интернационалистов, исполнявших свой дол за пределами Отечества.

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«Ветераны Афганистана для юных спортсменов – пример мужества и героизма. Ведь путь к олимпийским медалям начинается именно с детских соревнований, на таких турнирах рождаются будущие чемпионы, — подчеркнул Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации отметил, что юные спортсмены показали достойные результаты, благодаря упорному труду и усилиям, которые вкладывают в них тренеры.

Более 500 юных дзюдоистов соревновались в Керчи (ФОТО)