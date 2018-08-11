Более 600 человек примут участие в форуме «Родная Гавань»

В Ассоциации иностранных студентов «Молодежь России» стартовал приём заявок на межрегиональный молодежный форум «Родная Гавань». Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.

Читать: В Керчи пройдет первый международный Азово-Черноморский форум высоких технологий

В форуме примет участие более 600 человек. Всех участников ждет широкая и насыщенная образовательная программа.

Форум посетят известные представители государственных органов власти, журналисты и многие другие.

В этом году планируется провести три тематических блока: «Деловая среда», «Поколение добра» и «Молодежный актив – будущее Крыма и Севастополя».

Молодежный форум пройдет с 3 по 9 сентября в Крыму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.