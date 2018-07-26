Более 600 тысяч автомобилей приехало на полуостров через Крымский мост

На Крымском мосту усиливается поток транспорта. Это значит, что увеличится и транспортный трафик, особенно в сторону Керчи, Феодосии и Симферополя. К счастью, власти отремонтировали объездные дороги, и в случае пробки, объездная дорога послужит отличной альтернативой.

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Сегодня на пресс конференции в Симферополе министр курортов и туризма Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО сообщил: «По Крымскому мосту в обе стороны проехало 1 млн 139 тысяч транспортных средств, в том числе почти 13 тысяч автобусов. Транспорта очень много. По основной дороге проходит порядка 25 тысяч транспортных средств в сутки, а по объездным – около 10 тысяч машин»– цитируют министра журналисты РИА новости.

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По словам Волченко, в санаториях и гостиничных комплексах уже почти нет мест, также он добавил, что налоговые поступления сильно выросли, по сравнению с прошлым годом.

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