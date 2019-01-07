Более 700 граждан РФ не пустили в Украину после отмены военного положения

После отмены военного положения на Украине в страну не пустили более 700 граждан Российской Федерации. Такие данные озвучил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег СЛОБОДЯН, пишет РИА Новости Крым.

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Он поведал, что только за пять последних дней в Украину не пустили 534 человека.

«С момента окончания военного положения не пустили более 700 человек… С 26 по 31 декабря включительно — это 534 человека», — цитирует пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины агентство УНН.

По его словам, ещё более 160 человек ну пустили во время новогодних праздников.