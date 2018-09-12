Болгарскую делегацию восхитил Крымский мост

Участники делегации из Болгарии проехали по Крымскому мосту и оценили масштаб этого грандиозного сооружения, сообщает РИА Новости.

«Для Крыма — это как дорога жизни. Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России», — один из гостей, геополитический аналитик Валентин Вацев заявил о неоценимом значении Крымского моста для полуострова.

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Болгарская делегация из 10 представителей находилась на прошлой неделе с визитом в Крыму. В состав участников вошли представители общественности, деловых кругов, науки, политологи и журналисты влиятельных изданий. Гости участвовали в международном фестивале болгарской культуры «Болгарские встречи».

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