Большая меховая ярмарка от производителя пройдёт в Керчи

Каждая женщина хочет быть изящной и неотразимой в любое время года. И зима в этом случае не исключение. Роскошный, нежный, блестящий мех сегодня считается едва ли не главным аксессуаром настоящей леди.

Качественная шубка прослужит Вам верой и правдой много лет.

В город с новой расширенной коллекцией норковых шуб приезжает известный производитель – Кировская Меховая Фабрика. Шубки на любой вкус: от классики до авангарда, различного кроя, фасона и впечатляющей цветовой гаммы.

6 – 9 декабря ДК «Корабелл» ул. Орджоникидзе 88

Приятный бонус к покупке – промо-код на скидку 20% или беспроцентную рассрочку.

https://meha-kirov.ru/Novosti/Yarmarka_mekha_Kirovskoy_Mekhovoy_Fabriki_v_vashem_gorode/?utm_source=Kerch4892&utm_medium=tizerstat

Чернобурка, лисица, нутрия, мутон. Ну, и, конечно же, она, королева всех мехов — норка. Именно норка представлена на ярмарке в самом широком ассортименте.

Абсолютно любая девушка, придя сюда, сможет исполнить свою маленькую мечту!

https://vk.com/videos88661466?z=video88661466_456239034%2Fpl_88661466_-2