Большегрузы продолжают разбивать керченский мост

Керчане снова фиксируют нарушение ПДД водителями большегрузов.
Уже не впервые керчане становятся свидетелями грубого нарушения Правил дорожного движения.
«Фуры продолжают прокладывать пути через Горьковский мост не смотря на знаки», — пишут читатели в редакцию КерчьИНФО.
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Это далеко не первый случай и не единственный мост в Керчи, который подвергается такой нагрузке из-за нарушения Правил дорожного движения водителями большегрузов.
И снова керчане спрашивают — когда сотрудники ГИБДД будут контролировать проезд большегрузов по керченским улицам?