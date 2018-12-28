«Большой десант 2019» обследует 12 объектов в Керченском проливе

Организаторы уже подготовили план работ. Экспедиция стартует 28 апреля 2019 года.

Международная подводная поисковая экспедиция «Большой десант-2019» Региональная общественная организация «Батарея 29 БИС» Республики Крым, совместно с ГБУРК «Черноморский центр подводных исследований». При поддержке Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» планируют проведение поисковой экспедиции «Большой десант-2019» посвященное 74- летию Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает председатель правления РОО «Батарея 29 БИС» Александр ЁЛКИН.

По плану экспедиция пройдет с 28 апреля по 8 мая 2019 года. Традиционно экспедиция проходит в акватории Керченского пролива.

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Запланировано исследование 12-ти объектов, среди которых самолеты, тральщики, сторожевые катера. А также крупнокалиберное орудие, которое необходимо исследовать и рассмотреть на предмет поднятия из воды, реставрации и последующей экспозиции.

Всего в экспедиции примет участие около 50 человек из разных стран — Россия, Украина, Беларусь, Венгрия, Эстония.