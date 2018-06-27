Большой Летний Розыгрыш от КерчьИНФО

Друзья, хорошая новость!

Традиционно КерчьИНФО и партнеры радуют керчан и гостей города мега розыгрышами!

Сегодня стартует Большой ЛЕТНИЙ Розыгрыш!

Мы подготовили призы на любой вкус и возраст, присоединяйтесь!

1. Мультиварка Polaris от Фабрики Натяжных Потолков «ВИКТОРИЯ»

2. Сертификат на сумму 3000 руб. от Международного Диагностического Центра МРТ «GLOBAL MEDIC GROUP» (vk.com/mirmrt)

3. Сертификат «Набор по уходу за автомобилем» от интернет-магазина «ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА»

4. Сертификат на 3000 руб. на услуги ведущего Непорожнего Владислава

5. Сертификат на 1000 руб. от суши-бара «DRAGON»

6. Сертификат на установку натяжных потолков на сумму 5000 руб. от Фабрики Натяжных Потолков “ВИКТОРИЯ”

7. Сертификат на сумму 1000 руб. от Студии танца и фитнеса «AFFABEL» (instagram.com/yana_affabel)

8. Сертификат на тур «Долина Лотосов» от Агентства путешествий «Вероника»

9. Сертификат на 1000 руб. для аренды пространства под любое мероприятие от Loft ВВЕРХ

10. Сертификат на скидку 1000 руб. от моябуква.рф (vk.com/granddecor3d)

11. Сертификат на 5 часов в игровой комнате от Детского Игрового Клуба «БиБаБо»

12. Сертификат на 20% скидку от Салона-Магазина «Стиль»

13. Сертификат на 50% скидку на оформление любого торжества от Елены Касьяновой (instagram.com/kasianova.decor)

14. Сертификат на 50% скидку на оформление любого торжества от Елены Касьяновой (instagram.com/kasianova.decor)

15. Сертификат на 1000 руб. от интернет-магазина Yulia Shmotkina

16. Сертификат на печать фото на холсте в обработке «Дрим Арт» размером 35х50 от PANDA PRINT

17. Сертификат на 500 рублей для приобретения корейской инновационной маски для лица комплект «Карбокситерапия» Carboxy CO2 Gel Mask от Корейской косметики Дары Азии

18. Сертификат на 50% скидку на посещение любого направления от Модельной Школы MEGA PHOTO DAY

19. Сертификат на 60% скидку на шоу «Световые картины Крыма» от АЛАДДИН шоу (Аладдин96.рф)

20. Сертификат на 20% скидку в магазине детской одежды «Морковка»

21. Сертификат на 20% скидку в магазине детской одежды «Морковка»

22. Сертификат на 20% скидку в магазине детской одежды «Морковка»

23. Сертификат на 15% скидку при приобретении товаров в интернет-магазине BABY LOOK

24. Сертификат на 1 час аренды фотостудии от SMG scout model group (vk.com/scoutmodelgrouprussia)

25. Сертификат на 500 руб. от Центра Эпиляции «НИМФЕЯ»

26. Сертификат на сумму 500 руб. от Домашняя пастила и фруктовые чипсы «Те же фрукты»

27. Сертификат на сеанс песочной терапии от Ольги Глотовой

28. Сертификат на сеанс песочной терапии от Ольги Глотовой

29. Сертификат на сеанс песочной терапии от Ольги Глотовой

30. Сертификат на бесплатный графический портрет по фотографии от Creative Studio (instagram.com/creative_studio_kerch)

31. Сертификат на месяц бесплатного посещения детской игровой комнаты от Детского игрового центра «Мультляндия»

32. Сертификат на летний SPA уход для волос Talasso Therapy от Мастерской Красоты «Valeri»

33. Сертификат на сумму 1000 руб. от модной детской одежды Zefirka boutique kids (instagram.com/zefirka_kerch)

34. Сертификат на 50% скидку «1 месяц любые занятия» от Семейного Клуба «Сказка»

35. Сертификат на установку натяжных потолков на сумму 1000 руб. от Фабрики Натяжных Потолков “ВИКТОРИЯ”

36. Сертификат на бесплатный напиток и блюдо из детского меню от Кофейни КОФЕЕК

37. Сертификат на 1000 руб. от Кафе для Друзей 43/12 (instagram.com/4312.kerch, facebook.com/4312.kerch)

38. Сертификат на 1000 руб. от Кафе «Вкус Жизни» (instagram.com/vkus.kerch, facebook.com/vkus.kerch)

39. Сертификат на 1000 руб. от Cafe Bon Appetit (instagram.com/bon.kerch, facebook.com/kerch.appetit)

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ВНИМАНИЕ! Фейковые страницы будут удалены из результатов розыгрыша, мы — за честную победу. Также не допускаются любые другие способы нечестно заработать приз.

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