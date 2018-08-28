Большой смерч на трассе «Таврида»(ВИДЕО)

Большой вихрь смерча на строительстве трассы «Таврида» поймали в объектив очевидцы.

В сети опубликовали видео, как огромный вихрь пыли с будущей трассы «Таврида» устремился в небо. Удивительно, что люди без доли страха стояли рядом с разбушевавшейся стихией и снимали все на камеры.

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Ураган больше был похож на гигантского змея, который извивался и стремился в небо. Такие природные явления всегда оставляют неизгладимое впечатление — одновременно страх и восторг.

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Смерч на «Тавриде». ВИДЕО

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