В международном аэропорту «Симферополь» таксисты нарушают закон

Сотрудниками управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым выявлено 6 нарушений действующего законодательства в сфере транспорта, в том числе 5 нелегальных перевозчиков.

В целях реализации Плана мероприятий по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков в составе Межведомственной рабочей группы проведено выездное мероприятие на территории Международного аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

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В состав рабочей группы также вошли сотрудники Линейного отдела полиции и сотрудники ГИБДД по Симферопольскому району Республики Крым.

Особое внимание было уделено деятельности легкового такси. По результатам работы составлены соответствующие материалы о выявленных нарушениях.

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