Браконьеры из Керчи привлечены к административной ответственности

Крымские пограничники дважды задерживали браконьеров, осуществлявших незаконную добычу рыбы в Азовском море. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ Российской Федерации по Республике Крым.

Так, первого нарушителя обнаружили около села Мысовое на удалении пятидесяти метров от берега. Задержанным оказался 44-летний житель города Щелкино.

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«В момент осмотра ставных сетей длиной около 50 метров, с помощью которых браконьер осуществлял добычу водных биологических ресурсов, пограничники извлекли порядка 15 особей пиленгаса», — сказано в сообщении.

Еще двое крымчан были задержаны у мыса Фонарь. Они незаконно вылавливали рыбу сетями общей длиной 150 метров.

«Приятели из Керчи 1970 и 1971 года рождения рыбачили в акватории Керченского пролива с использованием трех сетей общей длиной более 150 метров. В период задержания среди улова керчан обнаружены несколько особей пиленгаса, кефали, бычка, судака и краба».

После задержания браконьеров, крымские пограничники выпустили обратно в море всех выловленных особей и изъяли сети. В отношении всех участников, нарушивших правила добычи водных биологических ресурсов, возбуждены дела об административных правонарушениях.

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