Будет ли в Керчи развиваться спортивный туризм?

Вчера, 7 июня, в Крыму начал работу спортивный форум «СКИФ».

Одной из его тем стало продвижение спортивного туризма на полуострове. А нас, конечно же, в первую очередь волнует вопрос, а будут ли развивать спортивный туризм в Керчи?

В ходе одной из дискуссий форума министр спорта Крыма Елизавета КОЖИЧЕВА рассказала всем участникам о привлекательности региона как туристического центра, а также как наиболее подходящего места для занятия спортом и проведения крупных спортивных мероприятий.

Читать: Керченские спортсмены привезли кубки с «World Cup Diamond 2018»

Она упомянула о республиканских и всероссийских соревнованиях, собравших участников из разных регионв России, которые проходили в Ялте, Симферополе, Алуште и некоторых других городах полуострова. К сожалению, в списке спортивных заслуг республики Керчь не фигурировала.

Однако наш город все же попал в ряды «спортивного будущего». Так, несколько дней назад в Керчи прошел Международный заплыв на открытой воде KerchStraitSwim, который должен стать началом большого и яркого спортивного пути нашего города.

Кроме того, министр курортов и туризма Вадим ВОЛЧЕНКО упомянул Керченский полуостров в контексте наиболее популярных пеших маршрутов Крыма. В топ туристических троп вошли маршруты по Казантипскому и Опукскому заповедникам.

Читать: В турнире по боксу керчане обыграли спортсменов из Краснодарского края

Мы надеемся, что Керчь все-таки ждет развитие спортивного туризма, ведь в нашем городе и вокруг него есть множество уникальных мест, которые просто обязаны увидеть туристы из России и со всего мира. А редакция КерчьИНФО будет способствовать этому и продолжит публиковать интересные материалы о самых интересных местах нашего города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.